Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Azerbaycan'a teşekkür!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deprem felaketinin ardından yardımlarına devam eden Azerbaycan halkına teşekkür etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 11.02.2023- 15:23 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023- 15:25
Okan Buruk mesajında, "Tüm Azeri kardeşlerimizi yanımızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. İki devlet tek millet olarak bu zor günde sizlerin de bize olan destekleri çok önemli. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.