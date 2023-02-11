GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek: "Destek veren firmalara sesleniyorum, bu desteği kesmesinler"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten depremzedeler hakkında açıklama geldi. Özbek, "Türk insanın vefası destansı bir durum. Oradaki faaliyetlerimizde devam ediyor. Orada toparlanıyor, buraya getiriliyor, buradan da tırlara yükleniyor. Burada da gördüğünüz gibi muazzam bir kalabalık var." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2023- 15:54