Teknik direktör Simone Inzaghi her ne kadar Romelu Lukaku'yu savunmaya çalışsa da Belçikalı oyuncu, İnter'de istenmeyen adam haline geldi.
TRANSFER HABERİ: İtalyan ekibi yıldız ismi Galatasaray'a önerdi!
Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Serie A devi Inter, Romelu Lukaku'dan beklenen performansı alamadı. İtalyan ekibi, yıldız golcüyü sarı-kırmızılı ekibe önerdi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 20.02.2023- 06:40
Başta takımın en önemli oyuncusu olan Barella'nın tepki gösterdiği Lukaku için İnter ne yapacağını şaşırmış durumda...
Kiraladığı Chelsea'ye geri gönderemiyor.