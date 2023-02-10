Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebep olan deprem, yaklaşık 13.5 milyon insanı etkiledi.
Deprem felaketinden 87 saat sonra sağ çıkan Kadir, hastanede Mauro Icardi'nin gol sevincini yaparak ondan formasını istemişti. Arjantinli yıldız bu isteğe kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından G.Saraylı taraftara yanıt verdi.
29 yaşındaki santrfor, "Küçük Kadir umarım yakında görüşürüz böylece formamı sana hediye edebilirim ve sana kocaman sarılabilirim." ifadeleriyle sarı-kırmızılı taraftarın fotoğrafını paylaştı.