Galatasaray'da Mauro Icardi depremzede Kadir'e kayıtsız kalmadı!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde enkaz altında kalan ve 87 saat sonra enkazdan çıkarılan Galatasaray taraftarı Kadir, hastanede Mauro Icardi'nin gol sevincini yapmış ve imzalı formasını istemişti. Arjantinli yıldız bu çağrıya kayıtsız kalmadı ve "Yakında görüşürüz, böylece formamı hediye eder ve sana kocaman sarılabilirim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2023- 09:42 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023- 09:47