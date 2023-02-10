Galatasaray haberleri | Erden Timur: Yardımların dağıtımı için...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremin ardından Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur açıklamalarda bulundu. Timur, "Yardımların dağıtımı için kamyonete ihtiyaç var. Mobil tuvalete ihtiyaç var. Salgın hastalıkların yayılmaması için zorunlu bir ihtiyaç bu. Tüm bunlar için çalışmalar yapıyoruz." ifadelerinde bulundu

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2023- 12:39