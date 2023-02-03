GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer savaşı! İlk teklif Cimbom'dan

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, forvet hattını kuvvetlendirmek istiyor. Icardi ve Gomis'in yanına kaliteli bir isim eklemek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, listesindeki yıldıza geri döndü. Transferde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Cimbom, ilk teklifi yapan taraf oldu. İşte haberin detayları. | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2023- 06:40