Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray, evinde Ümraniyespor'u konuk etti.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer savaşı! İlk teklif Cimbom'dan
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, forvet hattını kuvvetlendirmek istiyor. Icardi ve Gomis'in yanına kaliteli bir isim eklemek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, listesindeki yıldıza geri döndü. Transferde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Cimbom, ilk teklifi yapan taraf oldu. İşte haberin detayları. | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip mücadelede 2 kez geriye düşmesine karşı karşılaşmayı 3-2 önde tamamladı.
Maçın yıldızı Mauro Icardi, 2 gol atarak Cimbom'a 3 puanı getiren isim oldu.