Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin meydana gelmesinin ardından 10 il de olumsuz olarak etkilenmişti. Yardım çalışmalarına katılan Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, "Türk insanının organizasyonunun benzersiz olduğuna tekrar şahit oldum. Bunları canlı görmeye geldim. Burada yapılan iş harika." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, spor camiası da desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

50 tırdan fazla yardım toplayan Galatasaray'da, kaptan Fernando Muslera yardım çalışmalarını ziyaret ederek destek vermişti.

"YAPILAN İŞ HARİKA"

Uruguaylı file bekçisi burada açıklamalarda bulundu. Muslera, "Felaketin ardından ne yüce bir ülke ki, hemen aksiyon olarak yardım faaliyetlerini organize etti. Ülkemde böyle bir felaket yaşamamıştım. Buradaki gönüllüler inanılmaz gayretle çalışıyor, yakından görmek istedim. Türk insanının organizasyonunun benzersiz olduğuna tekrar şahit oldum. Bunları canlı görmeye geldim. Burada yapılan iş harika." ifadelerini kullandı.

Deneyimli file bekçisinin 1 milyon TL bağış yaptığı belirtilmişti.