Galatasaray'ın Philippe Coutinho ısrarı! Transfere onay çıktı ancak...

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Philippe Coutinho ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Brezilyalı yıldızın transferi için İngilizleri ikna etti. Ancak transferin önünde tek bir engel var. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2023- 06:40