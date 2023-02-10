Zaniolo'yu alan Galatasaray'ın ikinci bombası Philippe Coutinho olabilir.
Galatasaray'ın Philippe Coutinho ısrarı! Transfere onay çıktı ancak...
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Philippe Coutinho ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Brezilyalı yıldızın transferi için İngilizleri ikna etti. Ancak transferin önünde tek bir engel var. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 10.02.2023- 06:40
Fotomaç'ın İngiliz Express&Star gazetesinden derlediği habere göre sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncuyu kiralamak istediklerini Aston Villa'ya bildirdi.
Unai Emery tek bir Premier Lig maçında dahi 11 başlatmadığı oyuncunun gitmesine izin verdi.