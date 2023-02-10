Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nicolo Zaniolo'yu transfer ederken Roma ile istişarede bulunduklarını ve depremzedeler için bir yardım maçında anlaştıklarını ifade etti. Dursun Özbek ayrıca ligler başlamadan önce bir yardım turnuvasının düzenlenebileceğini belirtti. İşte o sözler...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ülkemizde yaşanan depremin ardından Roma ile geliri afet bölgesine gidecek bir hazırlık maçı yapacaklarını söyledi.

Dursun Özbek, "Herkesin ilgisi çok büyük ve herkes çaba sarf ediyor bölgeye yardım götürmek ve destek vermek için. Nicolo Zaniolo'nun transfer döneminde Roma'yla konuştuk, bölge insanına destek vermek için bir hazırlık maçı yapabilir miyiz dedik, onlar kabul ettiler. Şimdi tarihini tespit ediyoruz. O tespit çerçevesinde burada da yine büyük bir destek sağlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Özbek ayrıca, Türkiye'de de kulüplerin bir yardım turnuvası düzenleme görüşünde olduğunu aktardı, "Kulüpler olarak bu manada etkinliklerimiz olacak. Hatta bir turnuva düşünülüyor. Özelikle maçların mart başına kadar ertelenmesinden dolayı, hem hazırlık niteliğinde hem de büyük bir yardım, destek kampanyası oluşturacak böyle bir turnuva üzerinde bir görüş var. Federasyon hazırlıklarını yapıyor. Önümüzdeki günlerde lanse ederler." diye konuştu.