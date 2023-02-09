G.Saray, bu sezon yaptığı iki önemli transferle İtalyan ligi Serie A'ya damga vurdu.
Galatasaray'dan Avrupa devine Zaniolo çalımı!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'dan 2. transferini Roma'dan Zaniolo'yu kadrosuna katarak gerçekleştirdi. İtalyan yıldızın lisansı çıkartılırken, Cimbom, yaptığı hamleyle Avrupa devine transferde çalım attı. İşte ayrıntılar...
Sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Dries Mertens için Juventus ile rekabete girmiş ve oyuncuyu Avrupa devinin elinden almıştı.
Cimbom'un son çalımı ise Nicolo Zaniolo'yu isteyen Milan'a oldu.