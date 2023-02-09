GALATASARAY HABERİ: Juan Mata'dan yardım çalışmalarına destek!
Galatasaray’ın İspanyol oyuncusu Juan Mata, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 09.02.2023- 17:53
Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların İspanyol futbolcusu Juan Mata da katıldı. Zaniolo, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek yardım çalışmalarına destek verdi.