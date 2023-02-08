Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara sarı-kırmızılıların Belçikalı futbolcusu Dries Mertens de katıldı. Mertens, eşiyle birlikte Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

KAAN AYHAN VE JANKAT DA KATILDI

Sarı-kırmızılı futbolcular Kaan Ayhan ve Jankat Yılmaz da Mertens ve eşinin ardından çalışmalara katıldı. Kaan ve Jankat, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

OKAN BURUK DA DESTEĞE GELDİ

Futbolcuların ardından çalışmalara sarı-kırmızılıların Teknik Direktör Okan Buruk da katıldı. Buruk, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.