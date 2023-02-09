Zaniolo ayrıca 17 yaşındaki Muhammed için 17 numaralı formayı giyecek.
İŞTE ZANIOLO'NUN MESAJI:
Nicolò Zaniolo: "Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm." Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz, hiçbirinizi unutmayacağız!
Afet bölgelerine ulaştırılmak üzere, Nef Stadyumu ve Galatasaray Taçspor Tesisleri'nde yardımlarınızı bekliyoruz
Nicolò Zaniolo: "Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm."— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 9, 2023
Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz, hiçbirinizi unutmayacağız! ∞
ℹ️ Afet bölgelerine ulaştırılmak üzere, Nef Stadyumu ve Galatasaray Taçspor Tesisleri'nde yardımlarınızı bekliyoruz. ❤️🤍 pic.twitter.com/IO4xFV6nqO