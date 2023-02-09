Galatasaray'dan anlamlı paylaşımı! Zaniolo'dan Muhammed Emin Özkan ve depremzedeler için mesaj

Galatasaray'dan anlamlı paylaşımı! Zaniolo'dan Muhammed Emin Özkan ve depremzedeler için mesaj

Galatasaray'dan anlamlı bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Zaniolo, depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan ve depremzedeler için duygusal bir mesaj verdi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2023- 15:30 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023- 15:31