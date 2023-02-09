Türkiye için elinden gelenin en iyisini yapacağının altını çizen Felipe Melo, "Hepimiz zor dönemden geçiyoruz. Türkiye'yi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yaşanandan ötürü çok üzgünüm. Ben burada Galatasaray'ı temsil etmiyorum. Bizler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı temsil etmiyoruz.
Alex ve Felipe Melo'dan yardım maçı kararı! "Gün birliktelik zamanı"
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebep olan deprem sonrası spor camiasından destek mesajları gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo ve Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, deprem sonrası bir yardım maçı düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.
Ben sadece yardım için buradayım. Çok üzüldüm. Bu olayı çok düşündüm. Bu kampanyanın dışında. Yardım için çok düşündüm. Belki de ilerde bağış için özel bir maç düzenleyebiliriz. Türk halkının desteğe ihtiyacı var.
Yapacağımız çok şey var. İnsan konuşurken bile zorlanıyor. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'de doğan çocuğum bile var. 1 saat önce Alex de Souza ile konuştum.