Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ve Fenerbahçeli Arda Güler, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlarımız için paylaşımda bulundu.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ve Fenerbahçeli Arda Güler Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için sosyal medya hesaplarından, "Hepimiz aynı takımdayız desteğinize ihtiyacımız var" paylaşımı yaptı.