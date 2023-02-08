Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo Galatasaray'da!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kaan Ayhan'ın ardından bir transfere daha imza attı. Sarı kırmızılılar, Roma'da forma giyen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezonu şampiyon olarak bitirmek isteyen Aslan, transferde flaş hamlelere imza atıyor.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un talebi sonrası transferde atağa kalkmıştı.