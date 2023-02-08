Galatasaray depremzedeler için Roma ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray ile Roma, Zaniolo transferinin bir parçası olarak; gelirleri depremde zarar görenlere bağışlanması için bir hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray, Zaniolo transferini KAP'a resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, ayrıca KAP'a yapılan bildiride, 2023 yılı içerisinde geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Roma ile bir hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.

İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA:

"Profesyonel Futbolcu Nicolo Zaniolo ve kulübü A.S.Roma S.r.l.ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte, 15.000.000 EUR kesin transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının %20'si A.S. Roma S.r.l.'ye ödenecektir.

Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4.5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 900.000 EUR, diğer sezonlar için net 2.750.000 EUR sezonluk maaş ödenecektir.

Ayrıca A.S. Roma S.r.l. ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır."