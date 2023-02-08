Galatasaray'dan depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu!
Galatasaray, bugün yaptığı antrenman öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 08.02.2023- 18:41
Sarı-kırmızılı kulüp bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. İdman öncesi teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundular.