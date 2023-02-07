Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, deprem sonrası sosyal medya hesabından büyük çaba sergileyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel için paylaşım yaptı ve destekte bulundu.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınlamıştı.

Brezilyalı oyuncu deprem sonrası sosyal medya hesabından yardım ve destek isteyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel hakkında yapılan paylaşıma destek verdi.

Sarı-kırmızılı bir taraftar, "Sabahtan beri eşiyle birlikte Hatay'da depremzedelere yardım ediyor yüreği kaleciliğinden bile güzelmiş. Seninle gurur duyuyoruz kaptan Volkan Demirel!" tweet'i atarken, Melo bu tweet'i alıntıladı.