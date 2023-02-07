Galatasaraylı Abdulkerim Bardakcı, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 2 deprem sonrası destek mesajı paylaştı.

Sarı-kırmızılı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şeyin yaratıcısı, toprağa sakinlik, havaya yumuşaklık ver... Enkaza kolay ulaşım, altında kalanlara kuvvet, üsttekilere ise cesaret ver... Birlik ve beraberlikle, ülkemize, milletimize kolaylıkla aşmak için güç ver... Katından görünür, görünmez yardımlar ve yardımcılar ver... Mülk senindir! Her şey senin elindedir! Bizlere selamet ve kurtuluş ver... Senin gücün her şeye yeter!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:



