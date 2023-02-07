Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem sonrası 10 ilde yaşanan ağır hasara spor kulüpleri yanıtsız kalmadı. Galatasaray Kulübü, destek amaçlı Hatay'a gitti.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve futbol takımımızın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Hatay'daki yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer aldı." notu bırakıldı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve futbol takımımızın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Hatay'daki yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer aldı. #BizBeraberiz pic.twitter.com/QgCzAcejhv— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 7, 2023