Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Ligde üst üste 11, resmi maçlarda ise üst üste 14 galibiyet alan Galatasaray, Trabzonspor engelini de geçerek liderliğini sürdürmek istiyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükselten sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Yusuf Demir dışında eksik bulunmuyor.

3 İSİM SINIRDA

Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri halinde, ligin 24'üncü haftasındaki Gaziantep FK deplasmanında takımlarını yalnız bırakacaklar.

İŞTE ASLAN'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'ın Trabzonspor maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

"Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi."

TRABZONSPOR CEPHESİ

Trabzonspor ise deplasmanlardaki kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. İç sahada rakiplerine geçit vermeyen ancak dış sahada istediği performansı ortaya koyamayan bordo-mavililer, Galatasaray maçıyla birlikte deplasmanda da çıkışa geçmek istiyor.

Bordo-mavililerde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.