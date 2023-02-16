Galatasaray, Süper Lig'den çekildiğini açıklayan Hatayspor'da forma giyen Sam Adekugbe'yi transfer ettiğini açıkladı.

Sarı kırmızılılardan yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro'dur." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray ayrıca kadrosuna kattığı Kanadalı futbolcu için sosyal medya hesabından da bir paylaşım yayınladı. Adekugbe transfer sonrası yaptığı açıklamada "Tanıdığımız veya tanımadığımız birçok insanın hayatı etkilendi. Günün sonunda hepimiz insanız ve birbirimize ihtiyacımız var. Lütfen elinizden geldiğince yardım etmeye devam edin. Benim için hedef, Galatasaray'da şampiyon olmak ve Hatay'a destek olmak" dedi.

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