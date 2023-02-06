Wanda Nara ile Icardi yeniden barıştı iddiası!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u Mertens ve Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Icardi ile yollarının ayrıldığı açıklayan Wanda Nara, mücadeleyi tribünden takip etti. Wanda, Icardi'nin attığı golü sosyal medya hesabından paylaşırken; çiftin yeniden barıştığı iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2023- 10:50