Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle zirvede yer alan Galatasaray'da gündem Trabzonspor maçı. Dev maç öncesi puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı ekipte Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a telefon! İşte görüşme detayları
Spor Toto Süper Lig'de zirvenin sahibi Galatasaray, 23. hafta maçında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'la bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...
REKOR GÜNÜ
Trabzonspor'u konuk edecek olan Galatasaray, bugün galip gelirse ligdeki en uzun galibiyet serisine ortak olacak.
Cimbom'un, 11'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 14 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor mücadelesiyle birlikte bu sezonki galibiyet serisini 14'e çıkarmış ve tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmıştı.