Teknik direktör Okan Buruk'un da, "Konsantrasyonumuz üst düzeyde. Bu maça da çok iyi hazırlandık. Biz işimize odaklanmış durumdayız. Rakiplerimiz her maç bizi zorlayacak elbette... Ama iyi bir kadromuz var ve bu bizi farklı kılıyor" dediği öğrenildi.