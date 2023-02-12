Galatasaray'da Haji Wright defteri yeniden açıldı.
GALATASARAY TRANSER HABERİ - Cimbom'da yeniden Haji Wright sesleri! Erden Timur teklifi sundu
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Savunmaya Kaan Ayhan'ı, 10 numaraya ise Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar santrfor bölgesine Haji Wright'ı takviye etmek istiyor. Erden Timur teklifi Antalyaspor'a iletti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
'Brentord'a mı West Ham'a mı gidecek' denirken ABD'li golcü Antalyaspor'da kaldı.
Fotomaç'ın haberine göre yönetici Erden Timur'un Akdeniz ekibine 3 milyon euro, bir oyuncu, bir sonraki satıştan paydan oluşan bir teklif sunduğu bildirdi.