Galatasaray'ın gözü üst üste galibiyet rekorunda!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçta galip gelirse üst üste 12. galibiyetini alacak. Cimbom böylece lig tarihinde 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ve 1988-1989 sezonunun da ilk 3 haftasında aldığı 12 galibiyet serisi rekorunu egale edecek.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2023- 11:53