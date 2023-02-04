Galatasaray'dan Trabzonspor maçına dev prim!

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılı yönetimden flaş bir hamle geldi. Dursun Özbek ve kurmayları, derbi maçının kazanılması durumunda takıma dev bir prim dağıtma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2023- 13:08