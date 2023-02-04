Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Okan Buruk'tan derbi sürprizi! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor maçı 11'i
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Lider konumda bulunan sarı kırmızılılar, bordo mavilileri yenerek üst üste 12. maçını kazanmak istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, zorlu karşılaşma öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Cimbom'da, Trabzonspor maçında sürpriz bir ilk 11 sahada olacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar 22 hafta sonunda 51 puanla zirvede yer alıyor.
Aslan şu ana kadar çıktığı maçlarda 16 galibiyet elde etti.