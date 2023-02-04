TRANSFER HABERLERİ: Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray ilgilendi mi?

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte adı en çok geçen kulüplerden biri de Fraport TAV Antalyaspor'du... Antalya temsilcisi Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 1-0'la geçerken, başkan Aziz Çetin galibiyet sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Aziz Çetin transferde adı çok geçen; Haji Wright, Fernando, Güray Vural ve Bünyamin Balcı süreçlerini net ifadelerle açıkladı. İşte o sözler... | Son dakika transfer haberleri

Antalyaspor A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2023- 22:57 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023- 23:06