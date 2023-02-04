Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.
TRANSFER HABERLERİ: Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray ilgilendi mi?
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte adı en çok geçen kulüplerden biri de Fraport TAV Antalyaspor'du... Antalya temsilcisi Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 1-0'la geçerken, başkan Aziz Çetin galibiyet sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Aziz Çetin transferde adı çok geçen; Haji Wright, Fernando, Güray Vural ve Bünyamin Balcı süreçlerini net ifadelerle açıkladı. İşte o sözler... | Son dakika transfer haberleri
Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve kritik bir 3 puanın sahibi oldu.
Bu galibiyetle birlikte Antalyaspor, küme düşme hattıyla puan farkını 3'e yükseltti.