Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Roma'dan Galatasaray'a Zaniolo cevabı! İstenen bonservis bedeli...
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkartan Galatasaray, yapacağı transferlerle şampiyonluğu garantiye almak istiyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte, Roma'dan Zaniolo ismi gündeme gelmişti. İtalyan ekibinin, Galatasaray'a verdiği cevap ortaya çıktı. İşte İtalyan basınında yer alan o sıcak gelişme... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
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