Galatasaray Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı!
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 30.01.2023- 14:48
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, koşu çalışmasıyla başladı. İdman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından şut çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.