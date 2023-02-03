Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımlara resmi sosyal medya hesabından yanıt verdi. Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Başarısızlıklarını örtmek için abuklayanlar var... Lütfen onlara karşı kulaklığımızı takalım ve sadece hedefimize odaklanalım!" denildi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2023- 21:50 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023- 22:04