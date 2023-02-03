Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlardan sonra 2 ezeli rakibine göndermede bulundu.
Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Başarısızlıklarını örtmek için abuklayanlar var... Lütfen onlara karşı kulaklığımızı takalım ve sadece hedefimize odaklanalım!" ifadeleri kullanıldı.
İşte o paylaşım:
Başarısızlıklarını örtmek için abuklayanlar var... 🙃— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 3, 2023
🎧 Lütfen onlara karşı kulaklığımızı takalım ve sadece hedefimize odaklanalım! 🏆 pic.twitter.com/HgBKffCxqQ