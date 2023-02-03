Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, işini şansa bırakmamaya kararlı.
Galatasaray'dan çilek transferi geliyor! İşte hedefteki yıldızlar
Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider olan Cimbom'da kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte Dursun Özbek ve yönetimi, yıldız transferi için kesesinin ağzını açma kararı aldı. İşte Galatasaray'ın transferde ilgilendiği isimler... (GS spor haberi)
Yönetim ve teknik ekibin yaptığı son toplantıda, transferde kesenin ağzını açma kararı çıktı.
Sarı-Kırmızılılar özellikle hücum hattına; forvet, 10 numara ve kanat takviyesi yapmayı hedefliyor.