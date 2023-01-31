GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un 6 numara planı! Listede 2 aday var

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta itibarıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Kaan Ayhan'ı renklerine bağlayan sarı-kırmızılı takım, orta saha takviyesi için de harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk, 6 numarada forma giyen 2 oyuncu için kollarını sıvadı. İşte o isimler ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2023- 06:40