Ligde oynadığı son 10 maçtan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un 6 numara planı! Listede 2 aday var
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta itibarıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Kaan Ayhan'ı renklerine bağlayan sarı-kırmızılı takım, orta saha takviyesi için de harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk, 6 numarada forma giyen 2 oyuncu için kollarını sıvadı. İşte o isimler ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılılar, genç bir 6 numara transfer ederek orta sahayı daha da güçlendirmeyi planlıyor.
Aslan'ın hedefindeki iki isim de Fransa Ligi'nde forma giyiyor.