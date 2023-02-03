Şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, bu sezonki performansıyla göz kamaştırıyor.
Galatasaray - Trabzonspor maçında kar yağacak mı? İşte derbideki hava durumu
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele öncesi taraftarlar, "Galatasaray - Trabzonspor maçında kar yağacak mı? Galatasaray - Trabzonspor maçı hava durumu!" gibi aramalarda bulunuyor. İşte derbi saatindeki hava durumu... İşte detaylar...
Sarı-kırmızılılar, son haftalarda aldığı peş peşe galibiyetlerle zirveye kuruldu.
Son olarak Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından puan farkını 6'ya çıkardı.