TORREİRA VE OLİVEİRA FARKI



Fotomaç'ın haberine göre bu mücadeleden sonra orta saha merkezinde mümkün olduğunca Lucas Torreira ve Sergio Oliveira ikilisine görev veren Buruk ve kurmayları, takımın fizik kalitesini de hafta hafta yukarıya çekti.



