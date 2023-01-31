Galatasaray Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda fırtına gibi eserken bu başarıda teknik direktör Okan Buruk'un payı büyük...
Galatasaray'da Okan Buruk'tan nokta atış!
Galatasaray'da Okan Buruk ile bambaşka bir sezon geçiriliyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle sezon başı transferleri ve hocanın oyuncularıyla olan iletişimi başarının mimarı olarak öne çıktı. İşte Galatasaray'da yaşanan son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda fırtına gibi eserken bu başarıda teknik direktör Okan Buruk'un payı büyük...
Geçen sezonu 13. sırada bitiren sarı-kırmızılı ekip için, 'Bitti... Toparlanmaz artık' yorumları yapılıyordu.
Ancak Dursun Özbek yönetiminden tam destek alan Buruk, büyük ölçüde değişen kadroyu takım haline getirdi.