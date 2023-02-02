Galatasaray'dan sezon sonu için transfer hamlesi! İşte hedefteki yıldız

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in lideri sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Cimbom, sezon sonu yapılacak olan hamleler için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Galatasaray, İngiliz devi ile sözleşmesi bitecek olan yıldız için temaslara başladı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2023- 11:43