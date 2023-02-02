Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'dan sezon sonu için transfer hamlesi! İşte hedefteki yıldız
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in lideri sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Cimbom, sezon sonu yapılacak olan hamleler için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Galatasaray, İngiliz devi ile sözleşmesi bitecek olan yıldız için temaslara başladı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda Patrick Van Aanholt ile Seferovic'le yollar ayrıldı.
Yabancı kontenjanında yer açan Cimbom, transferde gaza bastı.