Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.
Galatasaray'da Mauro Icardi dünya basınına damga vurdu! İşte o manşetler
Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadelede 2 kez geriye düşmesine karşın, maçı 3-2 kazanmasını bildi. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Cimbom'u galibiyeti getiren golleri kaydederken; dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İşte o manşetler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 11, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 14 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.