GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'a bir yıldız daha! İtalyan ekibi gözden çıkardı

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'a bir yıldız daha! İtalyan ekibi gözden çıkardı

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle birlikte şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki yılları da düşünerek forvet bölgesini güçlendirmek istediği ve İtalya Serie A'da forma giyen yıldız golcü için devreye girdiği iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2023- 06:40