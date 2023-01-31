Kaan Ayhan'ı alarak ilk transferini yapan Galatasaray'ın gözü yine İtalya'da...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'a bir yıldız daha! İtalyan ekibi gözden çıkardı
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle birlikte şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki yılları da düşünerek forvet bölgesini güçlendirmek istediği ve İtalya Serie A'da forma giyen yıldız golcü için devreye girdiği iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takımın, Fiorentina forması giyen Luka Jovic'i istediği öne sürüldü.
Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Fiorentina'nın ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir forvet takviyesi yapmak istediği ve Duvan Zapata'yla ilgilendiği öne sürüldü.