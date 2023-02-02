Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.
Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine kiralanıyor
Spor Toto Süper Lig'in Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte, Seferovic ve Patrick van Aanholt ile yollar ayrılırken, bir ismin daha takıma veda etmesi gündemde. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini aldı.
Puanını 51'e yükselterek liderliğini sürdüren Cimbom'un gollerini Icardi (2) ve Abdülkerim kaydetti.