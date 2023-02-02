Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine kiralanıyor

Spor Toto Süper Lig'in Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte, Seferovic ve Patrick van Aanholt ile yollar ayrılırken, bir ismin daha takıma veda etmesi gündemde. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2023- 11:13