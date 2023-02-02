Galatasaray Ümraniyespor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray, HangiKredi Ümraniyespor'u konuk etti ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. Çakar ayrıca hakemin penaltı kararını da yorumladı. İşte o yazı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2023- 09:30