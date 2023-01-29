Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını yorumladı!
Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da müsabakayı flaş sözlerle değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Giresunspor ile Galatasaray arasında sıklet farkı var. Biri ağır sıklet, biri hafif sıklet ama hafif sıklet olan Giresun, iyi organize olmuş bir takım. Güzel mücadele ediyorlar ve bir şablonları var, onu oynuyorlar.
Güçleri yeter yetmez ama bu takım biliyorsunuz, ne maçlar kazandı sezon başında büyüklere karşı. Bu tip takımlar tehlikeli takımlardır. Hafife almaya gelmez, özellikle küçük görmeye gelmez.
Dün Galatasaray, rakibini küçük görmedi. Sahada kavga etmeyen, mücadele etmeyen futbolcuları yoktu. Yani futbol topunu ayaklarının burnuyla oynamadılar. Rakibe saygı gösterdiler ve haklı bir galibiyet aldılar. Kolay değil, bu kadar seriyi yakalamak.
Sarı-kırmızılıların bir avantajı, futbolcular birbirlerini artık iyi tanıyorlar. Çok çabuk, bakmadan topun yönünü değiştirip hızlı hücuma çıkıyorlar. Haliyle de o zaman fark sahada gözüküyor.
Giresun nemli bir kent. Yağmur çok alır ama sahanın zeminine bakın, bir de dönün başka şehirlerdeki, mesela Antalya'nın zeminine bakın. Demek ki buradakiler ciddi çalışmalar. Onlara tebrikler…
Sarı-kırmızılılarda kadro geniş, girenle çıkan fazla fark etmiyor ama Okan Buruk'un da hakkını verelim, bu kadroyu doğru kullanıyor. Forma adaletini de iyi yaptığı zaman sorun çıkmaz.
Hakem için fazla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü babalıoğullu şekilden bir hakem. Eh işte, kolay maç olursa idare ediyor. Yoksa zor maçı çözecek bir adam değil.
SERKAN KORKMAZ- ALKIŞLAR BURUK'A
Belki çok sıkıcı bir ifade ama "kolay maç yok" değerli futbolseverler. Dün akşam 4-0 bitmiş bir maça rağmen bu gerçeği bir kez daha idrak ettik…
Giresunspor iyi bir takım olduğunu ligin lideri karşısında da göstermeye başardı.
Okan Buruk'un, Abdülkerim'in yokluğunda sol bekte Dubois'yı tercih etmesi ne kadar mantıklıysa Barış Alper'le başlayıp ısrar etmesi o denli tuhaftı.
İlk yarıda bir penaltı birkaç da gol pozisyonundan faydalanamayan sarı kırmızılarda Oliveira, Mertens, Kerem ve hatta bir miktar da Torreira standartlarının altındaydı.
Icardi gibi bir devi penaltı durduran kaleci Onurcan Mertens'in fırsatçılığıyla gelen Galatasaray golünde hayli talihsizdi.
Savunmada toy Emin'e destek olan Dubois harika bir golle farkı ikiye çıkardığında Giresun her an beraberlik golünü bulabileceği kadar büyük bir baskı kurmuş haldeydi.
Galatasaray kritik isimlerinin bireysel performanslarındaki düşüşleri, fikstürde doğru döneme denk geldiği için çok şanslı.
Neyse ki Okan Hoca oyuncu değişiklerini bu kez tam zamanında yapmayı başardı. Galatasaray öyle ya da böyle kazanıyor. Ümraniye karşısında da kazanması kuvvetle muhtemel.
İçerde oynanacak Trabzon maçında, Avcı'nın takımı deplasmanda kötü oynuyor olsa bile hayli zorlu geçecek. Rekordan rekora koşan Okan Buruk'u alkışlamaktan ellerim nasır tuttu.
Fakat takımının ezberinde bir iki dokunuş yapmazsa tatsız bir kazaya uğrayabileceğini hesaba katmalı.
1- Oyuncuların kazanma alışkanlığı.. 2- Galatasaray'ın takım halinde oynama pratiği.. 3- Dirençli ve mücadeleci bir oyun..
Galatasaray belki çok iyi oynamadı, maçın kontrolünü hep elinde tuttu. Örneğin Kerem top kontrolünde hatalar yaptı ama hiç kaytarmadı ve iki golün de başlangıcında imzası vardı.
Barış Alper ayağındaki topları kaptırdı ancak müthiş koştu, santrfor mevkiinde buluştuğu topları hep İcardi'ye indirdi.
Mertens, etkisizdi yine de ilk golü takipçiliği sayesinde attı. Galatasaray'da Oliveira gibi orta kalitede oynayan oyuncular vardı ama onlar bu eksikliklerini çok koşarak, rakibi kovalayarak, tekmeye kafa sokarak ve savunmaya yardıma gelerek kapattı.
Penaltıyı kaçıran İcardi öncelikle Giresun savunmasına sürekli rahatsızlık verdi ve orta alana gelip kenarlardan bindiren arkadaşlarına pas servisleri yaptı.
İcardi'nin koşu ezberine Yunus, Kerem, Barış ve Rachica ayak uydurursa Arjantinli yıldız gol atma konusunda sorun yaşamaz.
Dubois'nın attığı ve vuruş kalitesi çok güzel olan gol öncesi İcardi'nin pası egoizmden uzaktı. Lucas, orta alanda enerji santrali gibi çalıştı. Boey ve Dubois kanatlardan etkili hücum etti.
Galatasaray'da kaleci Muslera ile Emin Bayram hatasız oynadı. Oyunu geriden yöneten, akıllı atak başlatan ve mükemmel yer tutan Muslera'yı Galatasaray pamuklar içinde saklasın.
Emin Bayram çabukluğunun yanı sıra kademe hatası yapmayıp Giresun'un çok kritik gollük iki atağını mükemmel önledi. Rachica ile Yunus gol atmaları üzerlerindeki "Gol atamıyorum" baskısını kaldıracaktır.