Galatasaray, kadrodaki yetenekli futbolcu sözleşme yenilemeye devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'da işlem tamam! İşte sözleşme detayları
Galatasaray, yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun alacağı maaş ve satın alma opsiyonu da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezona tutuk başlayan ancak son haftalarda performansını yukarıya çeken Kerem Aktürkoğlu ile Sarı-kırmızılılar anlaşmaya vardı.
Zirve yarışında kendinden emin bir şekilde ilerleyen Cimbom kadrosunu korumak istiyor.