Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Galatasaray'ın savunma oyuncusu Metehan Baltacı'yı kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde 20 yaşındaki savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metehan Baltacı, hedefleri olan bir kulübe katılmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Beni çok isteyen bir takıma geldim. Takımıma elimden gelen katkıyı vermek istiyorum. En kısa sürede takımıma adapte olup hedefimiz olan Süper Lig için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Manisa FK Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan da Baltacı'nın yeteneklerine güvendiklerini dile getirerek, "Metehan Baltacı, Galatasaray'da yetişmiş genç ve yetenekli bir isim. Manisa Futbol Kulübü formasıyla güzel işlere imza atacaktır. Metehan'ın takımımıza güç katacağına inanıyoruz." dedi.