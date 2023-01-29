Erman Toroğlu'dan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a övgü dolu sözler! "Kadroyu doğru kullanıyor"

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup etti ve ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Fotomaç yazarı Erman Toroğlu karşılaşmayı kalemine aldı. Toroğlu yazısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili de övgü dolu sözler kullandı. İşte Toroğlu'nun yazısı... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2023- 06:40