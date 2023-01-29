Giresunspor ile Galatasaray arasında sıklet farkı var.
Erman Toroğlu'dan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a övgü dolu sözler! "Kadroyu doğru kullanıyor"
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup etti ve ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Fotomaç yazarı Erman Toroğlu karşılaşmayı kalemine aldı. Toroğlu yazısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili de övgü dolu sözler kullandı. İşte Toroğlu'nun yazısı... | Galatasaray haberleri
Biri ağır sıklet, biri hafif sıklet ama hafif sıklet olan Giresun, iyi organize olmuş bir takım.
Güzel mücadele ediyorlar ve bir şablonları var, onu oynuyorlar.