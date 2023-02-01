TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a İtalyan yıldız! Kiralık olarak geliyor

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in lideri olan sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek adına çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar sadece Kaan Ayhan'ı kadrosuna katan Cimbom, hücum hattına transfer yapmak için gaza bastı. Aslan'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2023- 12:14