Haziran 2018'de Radja Nainggolan'ın Inter'e transferinin bir parçası olarak Zaniolo ve Davide Santon'un Roma'ya katıldığı bildirildi. 25 Haziran'da sağlık kontrolünü başarıyla geçen Zaniolo, 4,5 milyon € bonservis bedeli ve satış gelirinin %15'i karşılığında kulüple beş yıllık sözleşme imzaladı. Roma formasıyla ilk maçına 19 Eylül'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabéu'da 3-0 yenildikleri Real Madrid karşısında çıktı. Serie A'daki ilk maçı 26 Eylül 2018 tarihinde evinde 4-0 yendikleri Frosinone maçı oldu. 26 Aralık'ta Serie A'daki ilk golünü 3-1 yendikleri Sassuolo'ya attı.Sonraki yıl Porto ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 2-1 kazanan takımının iki golünü de atarken, bir maçta iki gol atan en genç İtalyan futbolcu oldu.