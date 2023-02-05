Süper Lig'in lideri Galatasaray, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
İspanyol basınından Galatasaray'a övgü dolu sözler: Rekorlarla yeniden doğuş!
Galatasaray'ın son dönemdeki çıkışı İspanyol basınında da gündem oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, toplamda 14 maçlık galibiyet serisi, İspanyolların ünlü gazetesi Marca'da da yer aldı. İspanyollar, Galatasaray'ın bu başarısı için, "Rekor kıran Galatasaray'ın yeniden doğuşu." başlığını attı. İşte sarı-kırmızılı ekibin son dönemdeki başarısı için Marca Gazetesi'nin ifadeleri... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sarı-kırmızılıların, 11'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 14 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.
Aslan, Ümraniyespor mücadelesiyle birlikte bu sezonki galibiyet serisini 14'e çıkarmış ve tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmıştı.