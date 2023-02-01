Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadelenin 32. dakikasında beraberlik golünü kaydeden Abdülkerim Bardakcı, sevincini kulübedeki Juan Mata'yla paylaştı.
Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı golden sonra Juan Mata’ya koştu!
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray sahasında HangiKredi Ümraniyespor’u ağırladı. Mücadelenin 32. dakikasında beraberlik golünü kaydeden Abdülkerim Bardakcı, sevincini kulübedeki Juan Mata’yla paylaştı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 01.02.2023- 20:40